Мойва пряного посола.Все просто, а главное — вкусно.

Зачем переплачивать в магазине, если можно самим приготовить в домашних условиях. Полтора — два дня и у вас на столе вкуснейшая рыбка, а с горячим отварным молодым картофелем — вкуснотища! Итак, приступим! Рыбку размораживаю.
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