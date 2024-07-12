Мойва пряного посола.Все просто, а главное — вкусно.

Зачем переплачивать в магазине, если можно самим приготовить в домашних условиях. Полтора — два дня и у вас на столе вкуснейшая рыбка, а с горячим отварным молодым картофелем — вкуснотища! Итак, приступим! Рыбку размораживаю.