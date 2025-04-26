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Хакеры не дремлют: что сделать с умными устройствами перед отъездом

Хакеры не дремлют: что сделать с умными устройствами перед отъездом

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