Суд: Еврокомиссия не обеспечила прозрачности контрактов по закупкам вакцин

Европейский суд выпустил постановление, в котором заявил, что Еврокомиссия во время закупок вакцин от коронавируса не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение препаратов.
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