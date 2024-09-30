Ранее мы выяснили, что чернослив рекомендуется есть ежедневно по 5 – 6 штук для пользы организма. А что с курагой, как часто и сколько ее нужно есть и какую пользу она приносит здоровью? Общественная служба новостей выяснила, в чем польза и вред кураги.