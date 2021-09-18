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«Жетысу» сыграл в результативную ничью с «Акжайыком»

«Жетысу» сыграл в результативную ничью с «Акжайыком» (2:2) в рамках 21-го тура КПЛ. Голы за талдыкорганцев забили Айбар Жаксылыков (57’), Рауль Джалилов (74’), а за уральский клуб голами отметились Евгений Козлов (65’) и Еркин Тапалов (81’).

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