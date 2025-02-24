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Царьград

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В России ужесточили санкции за неправильную входную дверь: Кто будет платить штраф и в каком размере

В России ужесточили санкции за неправильную входную дверь: Кто будет платить штраф и в каком размере

Эксперт Федорук рассказал, что в России установлен новый размер штрафов за двери, открывающиеся наружуЖителям России может прилететь штраф за входную дверь.

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Комментарии
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СГ
Сергей Г
По правилам пожарной безопасности, двери должны открываться наружу! Все квартиры в последнее время так сдаются! Как тогда быть?
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21 час.
Галина Малыхина
А вводящие штрафы знакомы с ППБ? Мне кажется НЕТ!
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17 час.
Галина Малыхина
Видимо одна рука не знает, что делает вторая... Каждый суслик агроном? Квартирная дверь является путём эвакуации, а двери на пути должны окрываться на выход, то есть наружу.
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17 час.
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