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Врач назвала скрытую причину набора веса

Врач назвала скрытую причину набора веса

При проблемах с прикусом процесс усвоения пищи нарушается, что ведет к различным проблемам, в том числе к лишнему весу, заявила ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic, кандидат медицинских наук Полина Махортова.

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