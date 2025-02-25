Врач назвала скрытую причину набора веса

При проблемах с прикусом процесс усвоения пищи нарушается, что ведет к различным проблемам, в том числе к лишнему весу, заявила ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic, кандидат медицинских наук Полина Махортова.
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