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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Град» 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продолжают выполнение задач в зоне СВО

Расчеты РСЗО «Град» 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продолжают выполнение задач в зоне СВО

122-мм реактивные снаряды РСЗО поражают взводные опорные пункты и силы противника в районах сосредоточения до их выхода на рубежи, артиллерийские и минометные батареи ВСУ.

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