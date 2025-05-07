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Тема приезжих из Центральной Азии как то затихла

Тема приезжих из Центральной Азии как то затихла

Обратили внимание? В телеграмм каналах информация про их бесчинства идёт потоком, а в информационном поле про них практически нет ничего.

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Комментарии
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МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Видимо сверху спустили директиву не освещать межнациональные конфликты. Но закон физики никто не отменял.Давление в закрытой бочке закончится большим взрывом. Проблемы никак не решились
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5 час.
Eduard
Наша страна,как хочем так и поступаем.Их узкоглазые в &quot;Крокусе&quot; убивали!
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4 час.
Evgenija Palette
А наш посол не рассказал им, КОГДА УЖЕ У НАС НАЧНУТ &quot;ЖЕСТОКО ОБРАЩАТЬСЯ&quot; С ИХ ВОНЮЧИМИ ДИАСПОРАМИ?!
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4 час.
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