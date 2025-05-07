Тема приезжих из Центральной Азии как то затихла

Видимо сверху спустили директиву не освещать межнациональные конфликты. Но закон физики никто не отменял.Давление в закрытой бочке закончится большим взрывом. Проблемы никак не решились

Наша страна,как хочем так и поступаем.Их узкоглазые в "Крокусе" убивали!

Evgenija Palette

А наш посол не рассказал им, КОГДА УЖЕ У НАС НАЧНУТ "ЖЕСТОКО ОБРАЩАТЬСЯ" С ИХ ВОНЮЧИМИ ДИАСПОРАМИ?!