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Царьград

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Hh.ru: Татарстан лидирует в рейтинге трудоустройства 2026 года

Hh.ru: Татарстан лидирует в рейтинге трудоустройства 2026 года

Hh.ru провела исследование, в котором Республика Татарстан, Башкортостан и Амурская область названы самыми перспективными регионами для трудоустройства в 2026 году.

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