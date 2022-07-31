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ФК «Химки» и PARI приостанавливают сотрудничество

Перед стартом сезона между ФК «Химки» и букмекерской компанией PARI было заключено соглашение о партнерстве, которое включало в себя опцию приостановки сотрудничества.

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