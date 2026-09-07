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Путин поручил собрать комиссию по ограничениям для осужденных релокантов

Путин поручил собрать комиссию по ограничениям для осужденных релокантов

Президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии, которая займется применением ограничительных мер в отношении россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от ответственности.

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