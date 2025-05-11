Олимпийский чемпион рассказал, смог бы Трамп повлиять на ФИФА по поводу допуска России на ЧМ-2026

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что президент США Дональд Трамп мог бы оказать политическое воздействие на ФИФА в вопросе допуска сборной России к отбору на чемпионат мира 2026 года.
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