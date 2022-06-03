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Медведев заявил, что с определенного периода РФ не могла обойтись без спецоперации на Украине

Медведев заявил, что с определенного периода РФ не могла обойтись без спецоперации на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с определенного периода страна не могла обойтись без проведения спецоперации на Украине, хотя ранее был возможен мирный вариант развития событий.

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