Крымская таможня перевела в федеральный бюджет миллиард рублей

Фото: пресс-служба Крымской таможниКрымская таможня подвела итоги своей работы за 11 месяцев 2024 года на совещании с участием представителей Южного таможенного управления, Крымской транспортной прокуратуры, Росгранстроя и Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.