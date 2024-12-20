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Крымское информационное агентство

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Крымская таможня перевела в федеральный бюджет миллиард рублей

Крымская таможня перевела в федеральный бюджет миллиард рублей

Фото: пресс-служба Крымской таможниКрымская таможня подвела итоги своей работы за 11 месяцев 2024 года на совещании с участием представителей Южного таможенного управления, Крымской транспортной прокуратуры, Росгранстроя и Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

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