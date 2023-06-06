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Врач Говорин перечислил первые действия при отравлении алкоголем с метанолом

Врач Говорин перечислил первые действия при отравлении алкоголем с метанолом

При обнаружении первых симптомов отравления алкоголем с метанолом необходимо незамедлительно обращаться к врачу и пить большое количество воды.

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