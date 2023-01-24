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В России отзовут десятки тысяч Toyota и Lexus

В России отзовут десятки тысяч Toyota и Lexus

Официальный представитель японской Toyota на российском рынке «Тойота мотор» решила отозвать более 47 тысяч автомобилей Lexus и Toyota из-за риска сбоев в работе программного обеспечения модуля передачи данных, сообщил на своем сайте Росстандарт.

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