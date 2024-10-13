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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Ковалев: «После операции хотел забыть, что такое спорт. Пока лежал в гипсе, не смотрел ни один турнир, настолько не хотелось думать о спорте»

В октябре прошлого года Ковалев упал с четверного тулупа и сломал ногу. – С момента травмы прошел ровно год.

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