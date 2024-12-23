За неделю в Керченском проливе погибли 10 дельфинов

За последнюю неделю в Керченском проливе, где произошёл разлив мазута, погибло 10 дельфинов. По данным научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», причиной гибели животных могли стать острая интоксикация парами мазута, отравление рыбой или водой, а также острая инфекция.
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