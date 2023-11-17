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Военное обозрение

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Экс-разведчик США: Если Зеленский не подпишет капитуляцию, за него это сделают другие

Экс-разведчик США: Если Зеленский не подпишет капитуляцию, за него это сделают другие

Украинская армия находится на грани поражения, военные в окопах прекрасно видят ситуацию изнутри. Если Зеленский в ближайшее время не объявит о капитуляции, то за него это могут сделать другие.

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