Страна и люди

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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ ДНЯ: СПОРТСМЕНАМ ЗАПРЕТИЛИ КРЫМ, МОСКВИЧАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ТАТУИРОВАТЬ QR-КОДЫ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ ДНЯ: СПОРТСМЕНАМ ЗАПРЕТИЛИ КРЫМ, МОСКВИЧАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ТАТУИРОВАТЬ QR-КОДЫ

ФОТО: АЛЕКСАНДР АВИЛОВ / АГН "МОСКВА" АЛЕКСАНДР ГРИШИН Чем нам запомнилась среда 14 июля. Вроде лето, а жизнь не то чтобы не затихает в такую жару, а наоборот – каждый день приносит известия и сюрпризы, многие из которых мы вправе назвать Событиями.

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