Управление по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области информирует

Юридические лица, привлекающие иностранную рабочую силу, имеют право постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания в жилых и нежилых помещениях, а также по адресу организации в случае, если такие граждане осуществляют в данной организации трудовую деятельность, непосредственно проживают по адресам таких организаций, не имеющих адресных данных (строениях, сооружениях), в том числе временных.