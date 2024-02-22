Царьград Русские дипломаты уже урезонили Эквадор и Абхазию, теперь пришла очередь Шри-Ланки.
А не надо лезть к России: Шри-Ланка садится на "сухой паёк" после беспредела по отношению к русским
Комментарии
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Владимир Соловьев
СЮСЮКАТЬСЯ НИ С КЕМ НЕ НАДО. ДОСЮСЮКАЛАСЬ РОССИЯ: АРМЕНИЯ ПОКАЗАЛА НАМ ОГРОМНЫЙ КУКИШЬ, ДА И ДРУГИЕ БЫВШИЕ СОВЕТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ, ВО ГЛАВЕ С ПРОДАЖНЫМИ ЗАПАДУ, ПРЕЗИДЕНТАМИ, ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ. СТАЛИНА НА НИХ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕТ. ЛИБЕРАЛИЗМОМ МЫ УЖЕ САМИ СЕБЕ НАВРЕДИЛИ ПО САМУЮ МАКУШКУ!
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4 час.
Mихаил Р
Хз, остались ли ещё страны где у российсих туристов не было проблем.
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3 час.
ВН
Владимир Никитин
"Щи лакай", наверное богатая и развитая страна с таким зкзотическим названием? Без их бананов Россия обойдётся и даже не заметит! А вот эта богатейшая страна, хто его знает!
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3 час.
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