А не надо лезть к России: Шри-Ланка садится на "сухой паёк" после беспредела по отношению к русским

Владимир Соловьев

СЮСЮКАТЬСЯ НИ С КЕМ НЕ НАДО. ДОСЮСЮКАЛАСЬ РОССИЯ: АРМЕНИЯ ПОКАЗАЛА НАМ ОГРОМНЫЙ КУКИШЬ, ДА И ДРУГИЕ БЫВШИЕ СОВЕТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ, ВО ГЛАВЕ С ПРОДАЖНЫМИ ЗАПАДУ, ПРЕЗИДЕНТАМИ, ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ. СТАЛИНА НА НИХ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕТ. ЛИБЕРАЛИЗМОМ МЫ УЖЕ САМИ СЕБЕ НАВРЕДИЛИ ПО САМУЮ МАКУШКУ!