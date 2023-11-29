Красноярцы рассказали о заболеваемости коклюшем

Коклюш — весьма мучительная болезнь. Невыносимый кашель до рвоты может длиться месяцами. В сентябре в Красноярском крае выявили 251 заболевшего коклюшем, что в 125 раз больше, чем в сентябре прошлого года.
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