Мэр Стамбула подозревается в коррупции и сотрудничестве с террористами

В главной прокуратуре Стамбула пояснили, что Имамоглу задержан в рамках расследования, связанного с обвинениями в коррупции, взяточничестве и подкупе, касающимися организации, которой он предположительно руководил.
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