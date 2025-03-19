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Мэр Стамбула подозревается в коррупции и сотрудничестве с террористами

Мэр Стамбула подозревается в коррупции и сотрудничестве с террористами

В главной прокуратуре Стамбула пояснили, что Имамоглу задержан в рамках расследования, связанного с обвинениями в коррупции, взяточничестве и подкупе, касающимися организации, которой он предположительно руководил.

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