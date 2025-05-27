Украинские беженцы потребовали права остаться в Швеции навсегда, об этом пишут местные СМИ. Более 10 тысяч украинцев, проживших в стране всего несколько лет, подписали петицию с требованием не отправлять их домой.
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