Политолог Подлесный: мирный саммит с участием РФ гораздо важнее швейцарского

На мирную конференцию по вопросу Украины, которая пройдет в Швейцарии в середине июня, уже нет особых надежд ни у одной из сторон, считает директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.
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