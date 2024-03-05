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Объем иностранных инвестиций в российский бизнес упал в 15 раз

Объем иностранных инвестиций в российский бизнес упал в 15 раз

По итогам 2023 года объем иностранных венчурных инвестиций в российский бизнес сократился в 15 раз. Возвращение рынка к росту возможно в 2024 году при стабилизации геополитической ситуации, пишет «Коммерсант».

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