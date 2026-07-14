Марка Jetta готовится к выпуску первого в своей истории электромобиля[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Созданный в 2019 году на мощностях совместного предприятия FAW-Volkswagen бюджетный бренд Jetta продолжает курс на отделение собственной модельной линейки от гаммы материнской марки Volkswagen.