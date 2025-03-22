США депортировали группу из 21 венесуэльского нелегала в Гуантанамо

Власти США депортировали группу из 21 венесуэльского мигранта на военную базу Гуантанамо . Их подозревают в связях с одной из крупнейших латиноамериканских преступных группировок Tren de Aragua, сообщает телеканал ABC News.
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