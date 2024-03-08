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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первый тренер Мостового: «Андрей дорос до Европы еще год назад. Не Головин, но уровень есть»

Сообщалось, что Мостовой попросил агентов найти ему клуб на Старом континенте. «Андрей дорос до уровня европейских чемпионатов еще год назад.

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