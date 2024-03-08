Первый тренер Мостового: «Андрей дорос до Европы еще год назад. Не Головин, но уровень есть»

Сообщалось, что Мостовой попросил агентов найти ему клуб на Старом континенте. «Андрей дорос до уровня европейских чемпионатов еще год назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Фернандо Алонсо: «Если мы хотим соперничать с «Феррари», «Мерседесом», нужно поднимать свой уровень работы над развитием болида по ходу сезона»
- Билялетдинов о 0-2 в серии с «Автомобилистом»: «Паники нет. Получилась сложная ситуация. Но мы будем продолжать биться, работать, играть до конца»
- Софья Муравьева: «Спасибо всем за этот праздник, за невероятные эмоции. И, конечно, спасибо самому крутому и веселому капитану – Туктамышевой»
Свежие комментарии