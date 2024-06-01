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Царьград

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Мэр Самары Елена Лапушкина может уйти в отставку в ближайшее время

Мэр Самары Елена Лапушкина может уйти в отставку в ближайшее время

Инсайдер сообщает, что она может помешать новому губернатору.Мэр Самары Елена Лапушкина может покинуть пост в ближайшее время.

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