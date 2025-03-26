Замглавы Петров: Кишинев стягивает полицию в Комрат после ареста Евгении Гуцул

Гуцул задержали во вторник поздно вечером в кишинёвском аэропорту и доставили в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где сообщили, что её оставили под стражей на 72 часа в рамках расследования нарушений при финансировании избирательной кампании 2023 года.