Замглавы Петров: Кишинев стягивает полицию в Комрат после ареста Евгении Гуцул

Гуцул задержали во вторник поздно вечером в кишинёвском аэропорту и доставили в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где сообщили, что её оставили под стражей на 72 часа в рамках расследования нарушений при финансировании избирательной кампании 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии