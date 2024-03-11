За разрыв с Россией Армения заплатит территорией, Макрон выразит сочувствие Еревану

Азербайджан потребовал от Армении вернуть четыре села на своей границе. Как заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, возглавляющий государственный комитет по демаркации границы с Арменией, принадлежность этих сел в Баку «неоспорима, и нет необходимости в немедленном освобождении».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии