За разрыв с Россией Армения заплатит территорией, Макрон выразит сочувствие Еревану

﻿﻿Азербайджан потребовал от Армении вернуть четыре села на своей границе. Как заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, возглавляющий государственный комитет по демаркации границы с Арменией, принадлежность этих сел в Баку «неоспорима, и нет необходимости в немедленном освобождении».