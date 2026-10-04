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Алексей Миранчук: «Если посмотреть на статистику Дзюбы, то каждый мечтает столько забивать»

Алексей Миранчук: «Если посмотреть на статистику Дзюбы, то каждый мечтает столько забивать»

Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук считает, что нападающий Артем Дзюба провел хорошую карьеру.

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