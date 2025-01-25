«Мама не вставала из кровати годами»: Зои Салдана рассказала, как в 9 лет потеряла отца

46-летняя Зои Салдана, звезда фильма «Эмилия Перес», получившего рекордные в этом году 13 номинаций на «Оскар», дала интервью изданию Harper's Bazaar, в котором рассказала о детстве, переезде в Доминиканскую Республику и смерти отца.