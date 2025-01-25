kino-teatr.ru
ГлавнаяНовостиКиноСериалыТеатрГлавная темаИнтервьюКонкурсы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

kino-teatr.ru

21 831 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Лучше - палаточный городок..Гвинет Пэлтроу по...
  • Алекс Сэм
    А мы не называем ваши поделки фильмами.«Мы не называем н...
  • Алекс Сэм
    Уже всё обосрали, теперь решили коктейль из Неуловимых мстителей и Бендера замутить. Господи дай пожалуйста хоть немн...Неуловимые мстите...

«Мама не вставала из кровати годами»: Зои Салдана рассказала, как в 9 лет потеряла отца

«Мама не вставала из кровати годами»: Зои Салдана рассказала, как в 9 лет потеряла отца

46-летняя Зои Салдана, звезда фильма «Эмилия Перес», получившего рекордные в этом году 13 номинаций на «Оскар», дала интервью изданию Harper's Bazaar, в котором рассказала о детстве, переезде в Доминиканскую Республику и смерти отца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх