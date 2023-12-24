Ральф Айнесон требует от Disney компенсации за травму на съемках «Уиллоу»

Актер, сыгравший торгового представителя Финчи в «Офисе», Ральф Айнесон подал в суд на компанию Disney на 150 000 фунтов стерлингов, утверждая, что он был травмирован на съемках фантастического телешоу, сообщает «Sun».
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