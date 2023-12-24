Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Великовозрастный трус, проповедник ЛГБТ движения, лжец и подлец Филя решил найти защиты у оборотня Пескова....Киркоров оправдал...
  • Людмила Абрамова
    ну вот Вам всем и ответ ...плевать на народ!😱😱😱😱😱Киркоров оправдал...
  • StarPer
    Ну вот и "крыша" проявилась.Киркоров оправдал...

Ральф Айнесон требует от Disney компенсации за травму на съемках «Уиллоу»

Ральф Айнесон требует от Disney компенсации за травму на съемках «Уиллоу»

Актер, сыгравший торгового представителя Финчи в «Офисе», Ральф Айнесон подал в суд на компанию Disney на 150 000 фунтов стерлингов, утверждая, что он был травмирован на съемках фантастического телешоу, сообщает «Sun».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх