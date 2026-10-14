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Netflix уволит 1000 сотрудников — 6% от всего штата компании

Netflix уволит 1000 сотрудников — 6% от всего штата компании

Netflix сократит штат на 6% — компания уволит около 1000 человек. Работу потеряют сотрудники отделов разработки продуктов, технологий, юридического сопровождения и кадров.

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