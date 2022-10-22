Закон, порядок, государство

690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    Там всегда готовы к любой ситуации,молодцыВоенные коммуналь...
  • Степан Капуста
    Сколько можно унижать Российскую Армию? С миру по нитке - голому рубаха. Так, что-ли? Какой идиот допускает такие пуб...Партию медикамент...
  • Владимир Петров
    По законам ЧС вышак всем наркодилерам и боссам давать.В Нижегородской о...

В Приамурье на полигоне Восточного военного округа мобилизованные граждане обучаются управлению беспилотными летательными аппаратами

В Приамурье на полигоне Восточного военного округа мобилизованные граждане обучаются управлению беспилотными летательными аппаратами

Основной целью курса подготовки является выработка личным составом навыков, необходимых для ведения воздушной разведки, геопространственного ориентирования, распознавания различных объектов, в том числе замаскированных.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх