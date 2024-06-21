США разрешили удары по силам России, атакующим через границу с Украиной - Politico

ИЩ

Иван Щукин

Как то получается не очень хорошо! Украинские нацики, с разрешения США, будут бить, что и делают уже давно, по Российским городам американскими снарядами , ракетами и прочим вооружением американского производства, а Москва, в лице Путина, будет думать о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине. Хорошо было бы узнать мнение жителей тех городов и сёл России, по которым стреляют укронацики вооружением недружественных стран, нужно ли чтоб прилетала ответка по этим недружественным странам!?