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США разрешили удары по силам России, атакующим через границу с Украиной - Politico

США разрешили удары по силам России, атакующим через границу с Украиной - Politico

США заявили Украине, что она может использовать поставляемое из Америки оружие для нанесения ударов по любым русским силам, атакующим через границу, а не только по тем, которые находятся в районе Харькова.

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Комментарии
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ИЩ
Иван Щукин
Как то получается не очень хорошо! Украинские нацики, с разрешения США, будут бить, что и делают уже давно, по Российским городам американскими снарядами , ракетами и прочим вооружением американского производства, а Москва, в лице Путина, будет думать  о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине. Хорошо  было бы узнать мнение жителей тех городов и сёл России, по которым стреляют укронацики вооружением  недружественных стран, нужно ли чтоб прилетала ответка по этим недружественным странам!?
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