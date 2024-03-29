Основатель Softline и Noventiq Игорь Боровиков рассказывает о возможностях ИИ в малом бизнесе

В ИТ-индустрии инновационные технологии по определению выступают ключевым фактором развития. Компании, которые работают в этом секторе, должны не только следить за новыми разработками в сфере ИТ, но и самостоятельно создавать отраслевые тренды.
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