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Экономист Толкачёв: нефтегазовая отрасль остаётся лидером по зарплатам

Экономист Толкачёв: нефтегазовая отрасль остаётся лидером по зарплатам

Профессор Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачёв рассказал, что наиболее высокие зарплаты в 2026 году предлагают в регионах с развитой добывающей промышленностью, энергетикой и масштабным инфраструктурным строительством.

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