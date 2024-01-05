Азиатские рынки негативно отреагировали на выход Протоколов ФРС

Вышедшие в среду ночью Протоколы ФРС, определили тренды на биржах АТР в четверг. Отсутствие намеков на какое-либо обсуждение даты снижения ставки, вызвало, в целом, негативную реакцию азиатских инвесторов.
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