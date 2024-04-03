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Человек, которого боится Великобритания: Новое о заказчиках теракта в "Крокусе"

Человек, которого боится Великобритания: Новое о заказчиках теракта в "Крокусе"

Практически с первых минут, после страшной террористической атаки 22 марта в "Крокус сити Холл " Запад во всю ринулся убеждать не только своих граждан, но и Россию, что виновником произошедшего является ИГИЛ*, а точнее их афганский филиал.

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