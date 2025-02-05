Сенатор Денисов: новое торговое противостояние США и Китая невыгодно для России

Новое торговое противостояние между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой невыгодно для всех стран, в том числе и для Российской Федерации, поскольку оно может затронуть логистические цепочки по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии