Бренд Nordcross обзавелся новой эмблемой

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появилась новая эмблема Nordcross — маскировочной марки, под которой в России собираются продавать автомобили принадлежащих Geely брендов Zeekr, Lynk&Co, Radar, Lotus и Levc.
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