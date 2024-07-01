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Свежие комментарии

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенничества?

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенничества?

Сегодня аферисты продолжают активно ОБМАНЫВАТЬ простых людей: кому-то они звонят с ´просьбой´ спасти внука, который якобы стал виновником ДТП, а кто-то получает ссылку, перейдя по которой, лишается своего имущества.

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