Что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенничества?

Сегодня аферисты продолжают активно ОБМАНЫВАТЬ простых людей: кому-то они звонят с ´просьбой´ спасти внука, который якобы стал виновником ДТП, а кто-то получает ссылку, перейдя по которой, лишается своего имущества.
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