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Мы, взрослые, всем миром должны защищать детей, отцы которых погибли на СВО.

Мы, взрослые, всем миром должны защищать детей, отцы которых погибли на СВО.

После публикации Readovka о школьниках, которые травили и избили сына погибшего участника СВО, Следком возбудил уголовное делоВ Татарстане СК возбудил уголовное дело по факту халатности должностного лица после публикации Readovka о двух одноклассниках, которые травили и избили первоклассника, чей отец погиб на СВО.

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Комментарии
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Семен Демин
Это правильно - должны защитить таких детей.
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8 час.
Н
Наталья
Значит, должны быть спецшколы
Ответить
6 час.
v
vasechkin7
Если этих &quot;детей&quot; сразу не &quot;придавить&quot;, то через 6-7лет. вы будите иметь законченного ублюдка.
Ответить
4 час.

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