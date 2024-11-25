Мы, взрослые, всем миром должны защищать детей, отцы которых погибли на СВО.

После публикации Readovka о школьниках, которые травили и избили сына погибшего участника СВО, Следком возбудил уголовное делоВ Татарстане СК возбудил уголовное дело по факту халатности должностного лица после публикации Readovka о двух одноклассниках, которые травили и избили первоклассника, чей отец погиб на СВО.