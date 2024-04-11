В Новороссийске нашли останки на месте массовых расстрелов немецкими фашистами

В Новороссийске на территории села Владимировка, следователи и поисковые отряды обнаружили в Чемизовской щели останки семерых, среди которых и дети, ставшие жертвами военных действий Великой Отечественной войны.
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