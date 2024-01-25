Не с той ноги — 20 фото людей, чей день начался не совсем удачно

Прежде чем жаловаться на жизнь, ранние подъемы, работу, жену, пробки на дорогах, родственников и так далее, посмотрите эту подборку! Их авторы убедились на собственном опыте в том, что жизнь наполнена несовершенствами, но даже это не повод расстраиваться и впадать в депрессию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии